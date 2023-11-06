В РФ могут создать министерство счастья: что это, кто и зачем предложил Валентина Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

Фото: Евгений Биятов/фотохост-агентство РИА Новости»

В России необходимо принять закон о создании министерства счастья, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые». Что об этом известно, для чего необходимо данное ведомство?

Когда Матвиенко впервые предложила создать новое министерство

13 апреля 2016 года Матвиенка после встречи с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом заявила, что в России следует обратить внимание на опыт Объединенных Арабских Эмиратов, где существуют министерство будущего и министерство счастья.

«Они создали министерство счастья. Это, наверное, единственная страна, где есть такое министерство. Мне кажется, такое министерство было бы очень полезно и для России», — рассказала она.

Также спикер Совфеда отметила, что премьер-министр ОАЭ объяснил ей, что смысл заключается в том, чтобы сделать каждого человека счастливым, строить счастливые школы и предоставлять такие услуги населению.

«Это некий надведомственный орган, который будет при принятии любых решений рассматривать их с точки зрения того, сделает ли это людей счастливыми. Он сказал, что каждый счастливый человек может также потом сделать счастливым несчастливого, что счастливый человек не будет стремиться стать террористом», — подчеркнула Матвиенко.

Что председатель Совфеда предложила сегодня

Выступая с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени, Валентина Матвиенко призвала «немедленно принять закон о всеобщем счастье».

«Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала она, отвечая на вопрос, какой закон стоит принять в стране прямо сейчас.

Спикер Совфеда РФ объяснила, что в настоящее время у нее «маленькая группа поддержки», но придет время, когда министерство счастья будет создано.

Фото: Евгений Биятов/фотохост-агентство РИА Новости» Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на марафоне «Знание. Первые»

Кто еще в России предлагал создать министерство счастья

19 сентября 2022 года красноярский общественник Рамзан Астамиров предложил местным властям создать министерство счастья, которое займется вопросами благополучия граждан и семейной политики.

«Новое ведомство станет решать вопросы социального благополучия и семейной политики, чтобы сделать жителей Красноярского края счастливыми», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

1 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что планирует создать региональное министерство социального благополучия и семейной политики, назвав его министерством счастья.

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», — сообщил он.

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