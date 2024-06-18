В РФ могут снять мораторий на проверки бизнеса после массового отравления Депутат Гусев: отравление фасолью связано с мораторием на проверки бизнеса

Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин

Массовое отравление фасолью в России связано с мораторием на проверки бизнеса, написал в Telegram-канале первый замруководителя фракции политической партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Он отметил, что главе правительства Михаилу Мишустину направлено письмо с предложением возобновить такие проверки.

По мнению «Справедливой России — За правду», проблема связана с мораторием на проверки бизнеса. <...> Вместе с нашим лидером Сергеем Мироновым направили письма главе правительства Михаилу Мишустину. Предлагаем возобновить проверки бизнеса, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что причиной отравлений россиян стала красная консервированная фасоль. Именно в ней образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм.

Онлайн-ретейлер «Самокат» прекратил продажу продукции компании «Гастропорт» после сообщений об отравлениях. Кроме того, была начата внутренняя проверка. «Самокат» передал потенциально опасную продукцию на лабораторные исследования. Компания также связалась с клиентами, заказавшими потенциально некачественные товары.

По делу о массовом отравлении уже задержан генеральный директор фирмы — производителя консервированной фасоли ООО «Савон-К» Анатолий Шин. Она поставляла продукт для салатов, которыми, предположительно, отравились пострадавшие. Также задержаны основатель «Кухни на районе» Антон Лозин и руководитель отдела качества.