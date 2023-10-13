В РФ могут снизить транспортный налог на 50%: кого коснется, зачем нужно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ законопроект о снижении транспортного налога для определенной категории лиц, сообщает ТАСС. Кто и в каком размере сможет получить скидку?

Кто может получить скидку 50% на транспортный налог

Слуцкий предлагает внести изменения в статью 361 Налогового кодекса РФ. В случае одобрения законопроекта владельцы автомобилей, мотоциклов или мотороллеров, не нарушавшие правила дорожного движения (ПДД) в течение календарного года, получат преференции и будут оплачивать лишь 50% от установленной налоговой ставки на свое транспортное средство.

«Водители, которые ездят без нарушений, заслуживают похвалы, в том числе и в финансовой форме. Снижение вполовину размера транспортного налога замотивирует профессиональных шоферов избегать опасных ситуаций, а для автолюбителей станет приятным бонусом», — отметил глава ЛДПР.

Леонид Слуцкий считает, что инициатива поспособствует повышению культуры вождения.

Как и когда платить транспортный налог

Величина транспортного налога зависит от мощности. Чем больше лошадиных сил, тем больше налоговая ставка. Налог оплачивают собственники автомобилей, мотоциклов, автобусов, снегоходов, яхт, моторных лодок и гидроциклов.

Налоговая служба начинает рассылать соответствующие квитанции с августа-сентября. Произвести оплату нужно не позднее 1 декабря. Платежные документы можно отследить на сайте налоговой службы. Если человек не проходил онлайн-регистрацию на портале, ему квитанцию отправят «Почтой России». Уведомление не придет, если сумма налога менее 100 рублей.

С июля 2023 года возможность оплаты транспортного налога также появилась на портале «Госуслуги». В Минцифры пояснили, что для подключения сервиса необходимо направить в Федеральную налоговую службу согласие на получение налоговых уведомлений и подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ».

«Дождитесь сообщения, что согласие принято, оно придет в течение нескольких минут», — отметили в ведомстве.

Владельцы каких авто попадают под налог на роскошь

Автомобили стоимостью от 10 млн рублей попадают под увеличенную ставку транспортного налога. Для этой группы машин введен единый повышающий коэффициент — 3. Он распространяется на легковые авто стоимостью от 10 до 15 млн рублей, если с года их выпуска прошло не более 10 лет, а также в отношении машин стоимостью от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

В списке Минпромторга значатся 449 моделей, которые попадают в категорию роскошных авто. В основном это автомобили luxury-cегмента и суперкары: Porsche, Lamborghini, Roll-Royce, Bentley, Aston Martin, Maserati. В перечень попал Jeep Grand Cherokee с мотором объемом 6,2 л, некоторые модели Land Rover, Jaguar, Genesis, Lexus и Cadillac.

Audi, BMW и Mercedes-Benz с мощными двигателями также попадают в категорию роскошных автомобилей.

Кому положены льготы по транспортному налогу

От уплаты транспортного налога освобождены инвалиды I и II группы, Герои СССР и России, ветераны труда, многодетные семьи, инвалиды боевых действий и ВОВ, а также награжденные орденом Славы трех степеней граждане.

Также государство может в индивидуальном порядке снизить налог владельцам машин, доход которых не превышает прожиточный минимум.

Имеют право не платить транспортный налог владельцы угнанных и сгоревших машин, однако о соответствующей ситуации они должны уведомить налоговую службу, иначе будет начислен обязательный платеж.

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