Путин предложил продлить льготную ипотеку ещё на год

https://static.news.ru/photo/e931fe12-c52b-11eb-8fd1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской федерации Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки ещё на год. Ставка по ней составит 7%, передаёт ТАСС.

Глава государства отметил , что льготная ипотека в РФ позволила привлечь в строительство более двух трлн рублей, её оформили более полумиллиона граждан. Кроме того, взять такую ипотеку смогут семьи даже с одним ребёнком, если малыш родился после 1 января 2018 года. Это, в свою очередь, станет ещё одной мерой поддержки молодых семей.

Также президент рассказал и о цене такого жилья. Если в Москве его средняя стоимость составит 12 млн рублей, то в регионах — шесть млн рублей.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что программу льготной ипотеки стоит продлить как минимум до конца текущего года. При этом он отметил, что стоит скорректировать механизм. Например, он предложил несколько снизить сумму и поспособствовать тому, чтобы в программу попадали, в первую очередь, молодые семьи и семьи с детьми, а также регионы с плохо развитым рынком жилья.