https://static.news.ru/photo/d3304ec0-6d07-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Horazny/CTK/Global Look Press

Министр здравоохранения Михаил Мурашко обратился к представителям фармпромышленности с призывом ускорить процесс создания и производства лекарств для профилактики и лечения коронавируса нового типа.

Свою просьбу глава Минздрава озвучил в ходе совещания с руководителями ведущих научных учреждений и фармацевтических компаний, посвящённого борьбе с распространением COVID-2019. Он также допустил возможность пересмотра российского законодательства в части доступа на рынок новых лекарственных средств, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минпромторге рассказали, что власти России готовы ввести дополнительные меры по сдерживанию увеличения стоимости лекарств на фоне ослабления рубля. По данным ведомства, в настоящее время критические риски отсутствуют, однако государство не допустит роста цен на медпрепараты, в том числе жизненно важные.