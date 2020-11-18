В РФ могут ограничить скорость самокатов

https://static.news.ru/photo/53047148-2938-11eb-bdf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект изменений в ПДД, который совместно готовят Минтранс и МВД, содержит предложение об ограничении скорости средств индивидуальной мобильности — электросамокатов и гироскутеров.

Об этом рассказал замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко. По его словам, скорость самокатов предлагается ограничить 20 километрами в час, сообщает РИА Новости.

Для регулирования движения подобных транспортных средств в проекте изменений в ПДД также предлагается ввести новые дорожные знаки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту Максим Буре сообщил: ведомство предложило обучать школьников управлению электросамокатами. Он отметил, что одна из самых частых причин столкновений и травм при использовании электросамокатов в том, что дети, а иногда и взрослые не умеют правильно тормозить.