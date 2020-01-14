https://static.news.ru/photo/c68e768e-36d3-11ea-8caf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andres Leiva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минтранс России планирует в течение двух недель обсудить с авиакомпаниями вопрос перевозки животных в салоне самолёта. Об этом на круглом столе в Общественной палате РФ заявил заместитель руководителя департамента госполитики в области гражданской авиации министерства Илья Белавинцев.

Федеральные авиационные правила должны работать на опережение. И если запрос от пассажира идёт, ФАПы должны меняться как можно более быстро и оперативно. В ближайшее время соберём группу. Наверное, в горизонте двух недель встретимся с компаниями на площадке Минтранса, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Общероссийское объединение пассажиров выступило с инициативой установить единые правила и нормы перевозки животных для всех авиакомпаний. ООП предложило разрешить перевозить животных в переносном контейнере, габариты которого не превышают 115 сантиметров, а общий вес — восемь килограммов.

Поводом для дискуссии стала история с толстым котом Виктором. Его не пустили на борт из-за правил, согласно которым вес животного не должен превышать восьми килограммов вместе с переноской, в то время как кот весил 10 килограммов. Из-за этого Виктор должен был лететь в багажном салоне.

Хозяин отказался передавать своего любимца в багаж, сдал билеты, после чего подыскал похожую кошку, но меньшего веса, прошёл с ней регистрацию на следующий рейс, а в салон самолёта пронёс уже своего толстого кота. Узнав о нарушении правил, «Аэрофлот» лишил Михаила накопленных ранее бонусных миль. После этого один из крупных брокеров, чьё имя не называется, решил подарить владельцу акции «Аэрофлота».