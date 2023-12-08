В РФ хотят вернуть распределение в медвузах: отправят ли выпускников на СВО Источник NEWS.ru: в Госдуме планируют вернуть распределение выпускников медвузов

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В России планируется централизованно распределять по рабочим местам выпускников медицинских факультетов, которые учились на бюджетной основе. Соответствующая инициатива активно обсуждается в обеих палатах парламента. По данным источников NEWS.ru в Госдуме, принципиальное решение уже принято: за счет такой меры власти надеются решить проблему острейшего кадрового дефицита в медицинской сфере. Поможет ли это предложение восполнить нехватку медиков и не окажутся ли вчерашние выпускники в зоне СВО, выяснял NEWS.ru.

Зачем собираются ввести распределение врачей

Источник в Госдуме рассказал NEWS.ru, что обсуждение возврата системы распределения выпускников медвузов «выходит на финишную прямую». По данным инсайдера, депутаты прекрасно понимают, что речь идет о непопулярной мере, однако других очевидных способов решения кадровой проблемы в здравоохранении предложить пока никто не смог. Собеседник NEWS.ru добавил, что норма может быть внесена в уже действующие законодательные акты.

По словам источника, обсуждение возврата системы распределения для выпускников медфакультетов, которые получали образование за счет государства, связано в первую очередь с дефицитом медицинских кадров.

В России, по данным Минздрава РФ, не хватает около 26,5 тыс. врачей (12,5 тыс. из них — в амбулаторном звене) и 58,2 тыс. среднего медперсонала (10,7 тыс. — в амбулаторном звене). По информации ведомства, укомплектованы 82,15% амбулаторных ставок врачей и 84,5% среднего медицинского персонала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуме заявляют: без конкретных мер исправить положение вряд ли получится. Как сообщил NEWS.ru председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов, «у нас есть сферы, где без распределения мы не сможем решить вопрос кадрового дефицита».

«Медицина — это сфера, где требуются специалисты, прошедшие наши учебные заведения. Аналогичная ситуация — в сфере социального обслуживания. Это не ЖКХ и не стройка, где можно просто пригласить рабочих из Средней Азии», — пояснил парламентарий.

По его мнению, в медвузах как минимум должны быть места с гарантированным трудоустройством, куда будут брать в первую очередь абитуриентов из регионов. Нилов указал, что именно так работает система военных вузов. В этом случае, продолжает депутат, можно будет обеспечить кадрами прежде всего российскую глубинку.

Депутат признал, что действующую систему подготовки кадров нельзя назвать полноценной, поэтому требуется увеличить количество специалистов, которые будут проходить программу целевого обучения с обязательным распределением.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возьмут ли при распределении за основу модель СССР

Дискуссия вокруг возможности возврата распределения идет и в Совете Федерации. Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru заявил, что опыт Советского Союза в этом вопросе был весьма успешным.

«Предоставление большего количества бюджетных мест при условии того, что молодые специалисты будут продолжать свою рабочую деятельность по распределению, поможет и решить кадровый дефицит, и дать ребятам возможность оперативно определиться с будущим местом работы», — приводит потенциальные плюсы инициативы член Совфеда.

Однако он считает необходимым при рассмотрении этого вопроса учитывать обязательства государства по предоставлению жилья, достойного уровня заработных плат — не меньше уровня двух МРОТ — и всех других ключевых социальных гарантий.

В Советском Союзе выпускник был обязан отработать по распределению три года. Лишь после этого он имел право поменять место работы по собственному желанию.

Согласно действовавшим тогда законам, молодые специалисты имели право на внеочередное получение жилья, что закреплялось в специальной графе направления на работу, выдававшегося вузом: «с жильем» или «без жилья». Кроме того, молодые специалисты получали льготы в устройстве детей в детские дошкольные учреждения. При этом уклонение выпускника от работы по распределению в СССР наказывалось. Например, в 1939 году газета «Уральский рабочий» рассказывала о выпускнице Свердловского медицинского института, которая трижды отказалась ехать на работу по распределению, после чего была привлечена к уголовной ответственности.

Для выпускников, прошедших срочную службу в армии, время работы по распределению сокращалось на величину срока службы.

Фото: Сергей Птицын/РИА Новости

Как может работать система распределения в РФ

В условиях недостатка медицинских кадров распределение представляется неизбежным, соглашается в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов.

«Надо, чтобы после окончания вуза, если выпускник обучался за государственный счёт, государство имело право направить его работать в то медицинское учреждение, где его навыки необходимы. Мы получим врачей в сельской местности, в центральных районных больницах, в небольших городах. И в целом, по крайней мере первичная медицинская помощь, будет полностью укомплектована докторами», — объяснил Леонов. После того как молодые специалисты отработают пять лет, они смогут ехать работать туда, куда они хотят, говорит собеседник NEWS.ru.

Однако он выразил уверенность, что определенная часть врачей и по истечении этого срока останется в тех населённых пунктах, где они начали свой трудовой путь.

«Сейчас наблюдается большой переток медицинских кадров врачей и медсестёр фельдшеров и в большие города. Московская агломерация фактически поглощает медицинские кадры из сопредельных регионов: Смоленской, Тверской, Псковской, Владимирской, Калужской, Тульской областей — отовсюду вокруг Москвы. Это первый способ врачебной миграции. Второй — переход в частные клиники, где больше зарплата. Поэтому распределение как мера вынужденная и экстренная поможет исправить ситуацию», — убежден Леонов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могут ли молодых медиков направить в зону СВО?

Теоретически распределять врачей можно и на новые территории, но ни в зону проведения специальной военной операции, ни на передовую, потому что там задействованы военные врачи. Такую точку зрения высказал NEWS.ru депутат Сергей Леонов. По его словам, у военных медиков создана своя система оказания медицинской помощи, свои учебные заведения, соответственно, они являются контрактниками.

«Во-первых, по закону нельзя. А во-вторых, смысла в этом нет. Они нужны на „гражданке“. Тем более что здесь они могут участвовать в лечении раненых и пострадавших наших бойцов и мирных жителей», — подчеркнул Леонов.

Сенатор Айрат Гибатдинов полагает, что направлять молодых медиков в зону СВО без личного согласия нельзя. Тем не менее он напомнил, что все, посвятившие свою жизнь врачебному делу, — военнообязанные.

Однако тут может не обойтись без подводных камней, предупреждает в разговоре с NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев. Он не стал исключать подобный сценарий, учитывая, например, наличие института добровольцев и теоретическую возможность тем или иным способом вынудить выпускника заключить военный контракт.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Почему к распределению кадров относятся с осторожностью

Если такое решение будет принято, то дефицит кадров в целом не уменьшится, выпускников медицинских вузов и факультетов больше не станет, пояснил NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

Вместе с тем он признал, что улучшить кадровую ситуацию в маленьких городах и районах распределение действительно может:

«По логике государства, если оно платит за образование специалиста, значит, имеет право на получение компенсации затрат в виде работы этого специалиста в рамках государственного задания. Рациональное зерно, конечно, в этом есть».

По оценкам сопредседателя Совета общественных организаций по защите прав пациентов Игоря Цикорина, в этом вопросе нельзя рубить с плеча.

«С одной стороны, желание государства решить проблему кадрового дефицита понятно. С другой — к этому вопросу надо подходить максимально деликатно. Нельзя допустить того, чтобы молодые специалисты воспринимали распределение как рабство. В ином случае мы добьемся обратного эффекта: люди перестанут поступать на медицинские факультеты, и специалистов станет еще меньше», — пояснил Цикорин.

Он полагает, что система должна быть более гибкой: предоставлять возможности для карьерного роста и занятия наукой, а также учитывать материальные бонусы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуацию с острым дефицитом медкадров вряд ли удастся переломить в среднесрочной перспективе за счет резкого повышения привлекательности вакансий в провинции, предполагает декан медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Ольга Абанина.

«Село, северные территории, Дальний Восток, населенные пункты вокруг мегаполисов всегда будут проигрывать крупным городам по зарплате, по инфраструктуре и т. д. Поэтому соглашение между государством и выпускниками медвузов логично и по-своему честно. Бюджет оплачивает обучение, а вы отрабатываете несколько лет там, где условия похуже, но это нужно государству, нужно людям», — пояснила она NEWS.ru

При этом, отметила Абанина, те, кто считает распределение для себя неприемлемым, имеют возможность учиться на коммерческой основе.

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