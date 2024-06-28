В РФ хотят расширить основания для несвязанных с лишением свободы наказаний Министр Чуйченко: в России могут появиться расширенные основания для наказаний

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Специалисты Минюста России разрабатывают новый проект о расширении оснований для наказаний, которые не связаны с лишением свободы, заявил глава ведомства Константин Чуйченко. Как передает ТАСС, внимание также будет уделено систематизации законодательства об административных правонарушениях.

В стадии разработки находится проект концепции уголовно-правовой политики РФ. Большое внимание в проекте уделяется расширению оснований для назначения наказаний, не связанных с лишением свободы, — пояснил Чуйченко.

По его словам, в министерстве уже разработаны проекты нового КоАП, в том числе о системе штрафов и их размерах, сейчас они находятся на стадии одобрения и согласования. Часть из инициатив уже включены в действующее законодательства. Еще одним вектором работы ведомства стала идея о выводе правового массива на более качественный уровень.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что мигрантам, желающим переехать в Россию, следует начинать изучать русский язык и основные положения российского законодательства в своих странах. По ее мнению, для этих целей следует создать специальные образовательные учреждения.