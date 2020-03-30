https://static.news.ru/photo/5fa80d26-726b-11ea-a5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Учащихся российских медицинских вузов привлекут для помощи врачам в борьбе с коронавирусом. Таким образом, будут мобилизованы дополнительно около 40 тысяч человек.

Такое решение принял Минздрав России. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, 30 марта были подписаны документы в отношении студентов, заканчивающих своё образование в медвузах и учреждениях среднего образовательного звена, передаёт ТАСС.

Мы можем мобилизовать фактически более 40 тыс. непосредственных дополнительных медицинских работников, — заявил он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Мобилизация также коснётся врачей-ординаторов, а также врачей и специалистов, проходящих обучение в аспирантуре.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки на территории России врачи выявили 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 30 марта сообщили представители оперативного штаба.