Число закрытых на карантин школ в РФ возросло до 92

https://static.news.ru/photo/1c086ae4-3925-11eb-8a1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество российских школ, ушедших из-за коронавируса на карантин, увеличилось до 92, следует из инфографики в Telegram-канале министерства просвещения «Большая перемена РФ».

5 декабря сообщалось о 79 ушедших на карантин школах. По данным ведомства, среди отдельных классов временно закрытые составляют 1,04% от общего числа.

Согласно информации ведомства, 7 декабря на карантин ушли 25 школ, вышли — 12.

В Минпросвещения ранее заявляли, что российская система общего образования столкнулась с серьёзными вызовами. На данный момент 20% школьников в стране находятся проходят обучение в дистанционном формате.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что каждый седьмой регион России вернул школьников с дистанционного обучения на очное. При этом, по его словам, некоторые регионы продлили каникулы или дистанционное обучение ввели на период после каникул.