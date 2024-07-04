В РФ анонсировали массовые проверки столовых, бань и парикмахерских В России проверят бани и столовые по поручению генпрокурора Краснова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники прокуратуры по требованию генпрокурора Игоря Краснова проверят качество и доступность услуг в ателье, парикмахерских, банях, столовых и других организациях, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что причиной стали обращения от граждан, пожаловавшихся на качество полученных услуг.

В связи с поступающими обращениями о недоступности отдельных социально-бытовых услуг Генпрокурор России поручил провести проверки соблюдения прав граждан в сфере бытового обслуживания. Надзорные мероприятия коснутся ателье, парикмахерских, химчисток, столовых и иных организаций, — указано в заявлении.

Также подчеркивается, что особое внимание будет уделено деятельности общественных бань. На них, особенно в небольших населенных пунктах, поступили жалобы на высокую стоимость и качество услуг. Кроме того, предметами проверок станут соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение законов о защите конкуренции, а также о мерах, принятых в рамках протекции от террористической угрозы. В случае обнаружения нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Ранее депутаты Госдумы обратились к Игорю Краснову с просьбой усилить контроль качества питания в детских летних лагерях на фоне ряда сообщений об отравлениях. По словам парламентариев, Уязвимость отрасли еще раз показал скандал вокруг появления симптомов ботулизма после употребления фасоли.