В результате теракта в «Крокусе» погибли два члена организации «ЛизаАлерт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое волонтеров организации «ЛизаАлерт» из Ульяновска погибли в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в отделении организации по Ульяновской области. Отмечается, что погибших звали Олег Павловский и Татьяна Абдулова.

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из Ульяновской области пришли на концерт, который оказался для них последним. Олег Павловский (позывной «Гамлет») и Татьяна Абдулова (позывной «Злюка») стали жертвами теракта 22 марта 2024 года, — заявили в организации.

В организации рассказали, что Павловский был связистом в отряде и старшим поисковой группы. Абдулова была поисковиком и в прошлом работала инструктором школы «ЛизаАлерт». У них остались дети.

Ранее министерство здравоохранения Московской области опубликовало имена опознанных погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В перечне указан 41 человек, среди которых 21 мужчина и 20 женщин.

Также главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека. По ее словам, эта цифра превышает число жертв теракта во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 году: тогда в ходе захвата заложников, по официальным данным, погибли 130 человек.