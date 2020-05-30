В результате сильного ливня в Москве подтопило три моста

https://static.news.ru/photo/810e923e-a315-11ea-8014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В двух административных округах Москвы в результате сильного ливня подтопило три моста, в том числе один автомобильный.

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов паводком подтоплены три низководных моста, один из них автомобильный и два пешеходных, — передаёт РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы.

Он отметил, что 15 приусадебных участков и четыре дачных дома также были подтоплены в семи поселениях данных административных округов.

Как ранее писал NEWS.ru, после сильного ливня, прошедшего в столичном регионе 29 мая, подтопленными остаются 10 дачных домов, 165 приусадебных участков и 2 участка автодорог в Подмосковье.

Также в подмосковной Истре устранили десять очагов подтопления, остались только три проблемных участка. Об этом сообщила администрация города.