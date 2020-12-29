В резиденцию арестованного экс-депутата Быкова прибыл спецназ

https://static.news.ru/photo/de84ea5e-49d6-11eb-8b10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы СОБРа прибыли в резиденцию бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова, который арестован по подозрению в убийствах. Об этом рассказал его адвокат Алексей Прохоров.

Юрист пояснил, что ему точно неизвестна причина визита силовиков. Он предположил, что это может быть связано с делом о неуплате его подзащитным налогов в 2017-2019 на сумму свыше 65 млн рублей.

Адвокат добавил, что сам в резиденцию бизнесмена явиться не может, поскольку находится в суде, где рассматривается вопрос о продлении Быкову домашнего ареста, сообщает РИА Новости.

Бизнесмена задержали 7 мая по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства. В октябре СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил ему обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму.

Также в отношении Быкова расследуются ещё два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. По версии следствия

Он поручил своему знакомому убить предпринимателя, пообещав за это $50 тысяч. После убийства он выплатил вознаграждение, но в значительно меньшем размере.

В октябре Быкову заменили содержание в СИЗО на домашний арест. Но на следующий день его задержали по обвинению в организации ещё одного убийства.

Как писал NEWS.ru, Красноярский краевой суд принял решение сократить на три дня (до 21 февраля) срок ареста в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова, который был арестован до 24 февраля.