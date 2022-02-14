В РЭО рассказали, как правильно выбрасывать упаковку от подарков

Если человеку подарили подарок в картонной коробке, то обёртку стоит выбросить в синий бак, но только в случае, если слои упаковки не скреплены клеем, заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, бутылки также стоит выбрасывать в контейнер синего цвета, предварительно просушив их от жидкости, пишет «360».

Если вы получили презент в картонной коробке, то обёртку выбрасывайте в синий бак, но обращайте внимание на слои упаковки, если они скреплены клеем, то такая упаковка не подойдёт для этого бака. Бутылки также отправляйте в синий контейнер, но предварительно помойте их и дайте им высохнуть, чтобы жидкости не испортили другие отходы, — заверил Буцаев.

Он порекомендовал россиянам заворачивать подарки в перерабатываемую упаковку. Буцаев заявил, что в России ежегодно образуется до 60 млн тонн коммунальных отходов. По словам гендиректора РЭО, примерно половина из них — это упаковка. Сроки разложения такой тары, по словам Буцаева, могут достигать сотни лет, особенно если в составе имеется трудноперерабатываемый пластик.

Ранее зампред правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что в 2022 году в рамках национального проекта «Экология» будет запущен новый проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Основной задачей новой системы экомониторинга станет сбор информации о состоянии окружающей среды в России.