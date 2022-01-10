Россиян призвали сдавать новогодние ели на переработку

Если новогоднюю ёлку выбросить в обычный мусорный бак, то при переработке она будет выделять опасный газ метан, рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО). В ведомстве предложили сдавать деревья на утилизацию, после которой они пойдут на корм животным или станут почвой для городских клумб, пишет «360».

Выбрасывать живые ёлки в баки для обычных отходов нельзя. Если ёлка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан. Мы призываем сдавать живые ёлки на утилизацию, сейчас во многих городах России проводят акции по сдаче на вторсырье живых ёлок. После переработки они становятся кормом для животных, щепой для почвы или городских клумб, дровами для растопки, одним словом — обретают вторую жизнь, — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он уточнил, что в России ежегодно растёт количество акций по сбору живых елей для последующей переработки. Так, например, в Москве работает более 500 пунктов приёма в рамках акции «Ёлочный круговорот». Буцаев напомнил, что живые ели не относятся к твёрдым коммунальным отходам, поэтому в обычные мусорные баки их выбрасывать нельзя. Гендиректор РЭО порекомендовал оставлять деревья в бункерах для крупногабаритных отходов, предварительно перевязав их верёвкой.

Ранее Российский экологический оператор представил «Зелёный рейтинг» регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте страны. Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области.