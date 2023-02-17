В РЭО призвали наказывать магазины за использование мусорных баков жильцов Глава РЭО Буцаев поддержал идею наказаний для магазинов за использование мусорных баков жильцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский экологический оператор (РЭО) выступил с поддержкой инициативы спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, согласно которой магазины и аптеки следует наказывать за сброс отходов в придомовые мусорные контейнеры. Сборы за вызов услуг по вывозу отходов для населения и бизнеса сильно отличаются, подчеркнули экологи. Для устранения этой несправедливости важно, чтобы механизм расширенной ответственности производителей заработал на полную мощность, отметил в беседе с «360» гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Собранные суммы с населения и бизнеса за услугу по вывозу отходов существенно отличаются. И чтобы это исправить, на полную мощность должна заработать расширенная ответственность производителей (РОП). Предложение спецпредставителя мы, конечно, поддерживаем, несправедливость должна быть устранена, — сообщил Буцаев.

Глава РЭО рассказал, что юрлица и ИП обязаны сами определять количество твердых коммунальных отходов (ТКО), однако это часто приводит к злоупотреблениям такой возможностью. По его словам, многие предприниматели передают зачастую заниженные данные о количестве отходов не региональным операторам по обращению с ТКО, а иным лицам. Буцаев пояснил, что это приводит к возникновению несанкционированных свалок, а выброшенные таким образом отходы не проходят обработку и не утилизируются.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам экологии Сергей Иванов предложил наказывать магазины и аптеки за использование придомовых мусорных баков для утилизации производственных отходов, передает ТАСС.

До этого глава РЭО Буцаев рассказал, что с 11 января правоохранители начали фиксировать факты выброса мусора на обочину из окон автомобилей при помощи камер фото- и видеофиксации. По его словам, за такие правонарушения гражданам может грозить административный штраф, а ИП и юридическим лицам — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.