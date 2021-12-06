В РЭО опровергли информацию о росте расходов на вывоз мусора

Экологи опровергли рост тарифов на вывоз отходов из-за новых правил для региональных операторов. По словам представителей Российского экологического оператора (РЭО), проект постановления правительства поможет перераспределить траты на транспортировку отходов. Сделать это предлагается за счёт строительства мусороперегрузочных станций, пишет «360».

Регоператоры смогут закупать контейнеры и обустраивать площадки для накопления отходов. Это станет ещё одним импульсом для снижения отходов, отправляемых на полигоны, и реализации национальной цели, установленной президентом. Раздельный сбор позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов, — пояснили в РЭО.

По мнению специалистов, сэкономленные таким образом деньги можно будет направить на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора, а также на закладку средств на строительство мусороперегрузочных станций.

Ранее ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» негативно оценила постановление проекта правительства о включении стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора. По мнению экспертов, такие нововведения могут основательно повысить рост расходов на вывоз мусора.