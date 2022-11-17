В РЭО оценили деятельность портящих картины экоативистов Глава РЭО Буцаев: российским СМИ не следует поддерживать хайп активистов Just Stop Oil

Фото: IMAGO/Joao Pereira/Global Look Press

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев обратился к Союзу журналистов с призывом не распространять информацию о порочащих эковолонтеров акциях, наподобие тех, что делают активисты Just Stop Oil, сообщает «360». Они портят картины лишь для того, чтобы «поймать хайп», а не помочь экологии, считает эксперт. Он уточнил, что российским СМИ следует обратить больше внимания на деятельность эковолонтеров, которые действительно пытаются принести пользу окружающей среде.

Нет ничего общего между заботой об экологии и тем, чтобы бросить банку с супом в картину знаменитого художника <...> Поэтому мы просим СМИ даже информационно не давать поддержку таким «активистам», которые занимаются вредительством <...> РЭО просит Союз журналистов обратить внимание на деятельность людей, которые бескорыстно душой болеют за экологию, а не пытаются поймать хайп, — заявил Буцаев.

Глава РЭО назвал активистов Just Stop Oil экотеррористами и заявил, что они подрывают доверие к экологическим проблемам.

РЭО ранее запустил пилотный проект мониторинга, который позволит отслеживать состав воздуха. Благодаря проекту станет возможно контролировать объем загрязняющих веществ и пыли в 103 населенных пунктах 15 российских регионов, в число которых вошли Московская, Челябинская, Оренбургская, Омская и другие области. Доступ к мониторингу получат все россияне. Среди компаний, данные которых РЭО начал получать в автоматическом режиме, — Росгидромет, ПАО «Норникель» и «Газпромнефть».