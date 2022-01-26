В РЭО назвали количество поддерживающих мусорную реформу россиян

По данным социологического исследования, 74% осведомлённых о мусорной реформе россиян поддерживают её, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. При этом о ходе реформы осведомлены 68% опрошенных россиян, пишет «360».

Положительную оценку реформе обращения с отходами дали 74% россиян, осведомлённых о её ходе. Всего, по данным социологического исследования, о ходе реформы осведомлены 68% россиян, — рассказал Буцаев.

По имеющимся данным, 48% из указанных 74% оценивают реформу исключительно положительным образом. Оставшиеся 26% респондентов относятся к реализации мусорной реформы скорее положительно. При этом о негативном отношении к изменениям в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) заявили 20% опрошенных, ещё 6% затруднились с ответом.

В телефонном опросе приняли участие граждане России старше 18 лет, проживающие на территории 85 субъектов РФ. Опрос проводился методом CATI путём случайного отбора респондентов внутри квот по всероссийской репрезентативной выборке с погрешностью не более 3,4% среди 30 205 респондентов.

Ранее Буцаев заявил, что около половины пластика в России невозможно переработать. Он объяснил, что это вызвано материалами упаковки и сложностями в сортировке мусора. Он привёл в пример подложку из вспененного полистирола, которую не удастся переработать, если на неё попадёт капля жира. Также некоторые отходы невозможно извлечь во время сортировки, как одноразовые вилки из термопластика, который вообще-то перерабатывается.