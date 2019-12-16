https://static.news.ru/photo/e6965696-2002-11ea-a6b2-fa163e074e61_660.jpg Санкт-Петербург Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Циклон, который принёс в Санкт-Петербург нехарактерно тёплую для декабря погоду, вызвал повышение уровня воды в реках и каналах города.

Из-за дождя и мокрого снега на канале Грибоедова затопило первые ступеньки. Аналогичная ситуация сложилась и на Мойке. Такие локальные катаклизмы обеспокоили жителей Петербурга, передают «Невские новости».

Издание уточняет, что плюсовую температуру в Северную столицу принёс циклонический вихрь. Днём 17 декабря столбик термометра повысится до 4 градусов, а 18 декабря воздух прогреется до 5 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что небольшие дожди с мокрым снегом ожидаются в Москве в ближайшие дни. Этому будет способствовать влажный и тёплый атлантический воздух. Его несут в столичный регион циклоны, которые перемещаются по северу европейской территории России, пояснили в Центре погоды «Фобос». Там уточнили, что до 20 декабря погода будет тёплой, а среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы. В середине недели в дневные часы воздух будет прогреваться до +3...+5 градусов.