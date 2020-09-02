В рейтинге качества элит Россия оказалась на одном месте с Ботсваной

https://static.news.ru/photo/45ea1ef6-eda9-11ea-9adc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meno A Kwena / Natural Selection/Global Look Press

Согласно исследованию, проведённому швейцарским Университетом Санкт-Галлена и Московской школой управления «Сколково», Россия заняла 23-ю строчку в рейтинге качества элит (Elite Quality Index) и разделила эту позицию с Ботсваной.

Индекс качества элит показывает, как действия элит и их подходы к формированию благосостояния ускоряют или замедляют развитие стран, — передаёт RT выдержку из исследования.

Отмечается, что при подсчёте индекса качество элиты оценивалось по 72 показателям с точки зрения её политической и экономической ценности и властности.

Первое место в рейтинге по качеству элиты занял Сингапур, набравший в рамках исследования 68,5 балла. Также в пятёрку лидеров рейтинга попали Швейцария (64,9 балла), Германия (64,2 балла), Великобритания (63,9 балла) и США (63,4 балла).

Россия и Ботсвана набрали по 48,9 балла и разделили 23-ю строчку.

При подсчёте индекса в России был зафиксирован значительный разброс между отдельными показателями, отмечают в Московской школе управления «Сколково». Так, при высоких значениях макроэкономической политики оценки по административной децентрализации элит и их участию в экономической глобализации оказались низкими.

Ранее NEWS.ru писал, что МГУ в международном рейтинге THE занял 21-е место по качеству образования.