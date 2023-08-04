«Нужно в рехаб»: актер Норрис посоветовал Зеленскому лечиться от наркомании Дин Норрис предложил Зеленскому пройти лечение от алкогольной и наркотической зависимости

Фото: Suzi Pratt/The Photo Access/Global Look Press

Дин Норрис

Американский актер из сериала «Во все тяжкие» Дин Норрис предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пройти лечение от алкогольной и наркотической зависимости. Артист выложил в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в России) видео, в котором сообщил, что верит в выздоровление политика. Норрис опубликовал контактные данные реабилитационного центра в США, в котором лечился сам и где, по его мнению, могут помочь Зеленскому.

Привет, Владимир! Я заметил, что ты зависим от алкоголя и наркотиков. Это не просто, мужик. Я знаю об этой проблеме, много моих друзей столкнулись с подобным вызовом, я сам употреблял, когда был моложе. Я хочу сказать тебе, мужик, ты сможешь завязать, ты реально сможешь. Тебе нужно отправиться в рехаб. Многие люди это сделали и смогли излечиться, рехабы работают, — сказал Норрис.

Он попросил Зеленского сделать этот шаг ради близких и друзей. По словам актера, наркотики и алкоголь лишь ухудшат ситуацию.

Я не знаю, с какими испытаниями ты столкнулся, я понимаю, что это тяжело. Но наркотики и алкоголь только ухудшат ситуацию. Я поддерживаю тебя. Сделай этот шаг ради меня, ради своих друзей, своей семьи! От всего сердца желаю тебе выздороветь и привести себя в порядок, — сообщил Норрис.

После публикации аккаунт актера был заблокирован и удален с платформы из-за жалоб пользователей.

Ранее актер Элайджа Вуд призвал Зеленского пройти лечение от алкогольной и наркотической зависимости. Он заявил, что глава Украины должен следить за своим здоровьем, и поделился контактом хорошей клиники.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.