В регионах выросло число мошеннических звонков «Коммерсант» рассказал о росте мошеннических звонков в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество нежелательных телефонных звонков в России стремительно растет, сообщили «Коммерсанту» в «Яндексе» и «Тинькофф». Компании отмечают рост активности телефонных спамеров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а также общее снижение роботизированных звонков, которые становятся неэффективными.

Телефонные спамеры за период с июня 2021 по июнь 2022 года стали звонить россиянам на 73% чаще, доля спам-звонков в общем количестве входящих составляет около 14% против 8,1% годом ранее, рассказали в компании «Тинькофф». В «Яндексе» отметили, что количество спам-звонков россиянам выросло на 3,2% в среднем по всей стране, но при этом значительно выросло количество спам-звонков в регионах.

Как отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, рост спам-звонков в регионах говорит об увеличении числа местных компаний, которые решили использовать этот канал связи как наиболее простой и дешевый. Так, после того, как в регионах начали увольнять людей, появились рассылки с предложениями микрокредитов. Кроме того, базы телефонных номеров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников обычно продаются отдельно от других регионов и по более высокой цене, в связи с чем спамерам проще «обрабатывать» другие регионы.

Ранее эксперт по информационной безопасности Олег Седов посоветовал не принимать входящие звонки с незнакомых номеров, чтобы избавиться от телефонных ботов. По его словам, тогда номер будет воспринят системой как неактуальный и роботы перестанут звонить. Кроме того, необходимо внимательно относиться к своей контактной информации и быть готовым к рекламным звонкам, регистрируясь по номеру телефона на сайтах.