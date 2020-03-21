https://static.news.ru/photo/73b1fe62-6c4e-11ea-92c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Правительство решило в регионах построить дополнительные инфекционные боксы для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы, — цитирует его «Интерфакс».

Хуснуллин добавил, что в правительстве внимательно изучили опыт китайцев — то, как быстро они строили временные больницы.

В настоящее время в поселении Вороновское деревни Голохвастово в Новой Москве завершается подготовка площадки для строительства инфекционного центра для заразившихся коронавирусом. Площадь территории, на которой возводят медицинское учреждение, составляет 43 гектара. Там разместятся приёмный и лечебный блоки, будут работать реанимация и лаборатория, а также детское, операционное и — в случае необходимости — родильное отделения.

Как писал NEWS.ru, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.