Неизвестное химическое вещество распылили в редакции «Новой газеты»

https://static.news.ru/photo/9002b86a-8582-11eb-bb68-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Химическое вещество неизвестного происхождения в понедельник, 15 марта, распылили в редакции «Новой газеты». Об этом сообщили сами представители СМИ.

Редакция газеты находится в Москве на Потаповском переулке. В понедельник неизвестные распылили там едкое химическое вещество. Сейчас в помещениях всё ещё сохраняется запах. Его чувствуют сотрудники не только «Новой», но и других организаций, работающих в здании.

Сейчас на месте работают МЧС, МВД и ФСБ (здание представляет собой режимный объект). Источник запаха в настоящий момент неизвестен.

Это не первый случай химической атаки на редакцию. В 2017 году в «Новую» пришло письмо в конверте, в котором находился белый порошок неизвестного происхождения. Первичный анализ показал, что вещество не радиоактивно, конверт изолировали и отправили на экспертизу. Отправитель письма обратный адрес решил не указывать. Однако на конверте, на котором был нарисован пасхальный кулич и крашеные яйца с подписью «С праздником Пасхи!», стояла пометка «Грозный» и почтовый индекс, пишет издание.

Ранее «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Журналисты утверждают, что документально можно подтвердить задержание минимум 109 человек. Основной расследования стали таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных .

Как ранее передавал NEWS.ru, в Кремле уже ознакомились с публикацией «Новой газеты» о массовых расправах на территории Чечни. Правоохранители проведут проверку по факту описанных в материале событий при необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.