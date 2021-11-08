В авиакомпании Red Wings опровергли данные о «дикой» зарплате пилотов

Труд пилотов самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) российской авиакомпании Red Wings оплачивается на уровне рынка. Об этом сообщил представитель авиакомпании, комментируя заявление главы «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова о «дикой» зарплате лётчиков, управляющих данными воздушными судами, передаёт РИА Новости.

Red Wings реализует важный проект по освоению новой российской техники, с этим связан набор лётных и кабинных экипажей. В этом году с восстановлением российского рынка авиаперевозок ожила и конкуренция между авиакомпаниями за пилотов. Зарплаты пилотов в Red Wings находятся на рыночном уровне, — сказал представитель авиакомпании.

Он добавил, что Red Wings не единственный перевозчик, получающий новые самолёты. По словам представителя компании, современные региональные воздушные суда, в том числе и SSJ 100, системами управления и авионикой напоминают иностранные среднемагистральные лайнеры. Поэтому пилоты проходят сложную и дорогостоящую подготовку, аналогичную Airbus и Boeing.

Ранее основной владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в интервью РБК заявил, что пилоты российских региональных самолётов Sukhoi SuperJet 100 в авиакомпании Red Wings получают «дикую зарплату». При этом он не назвал конкретных цифр.

По мнению топ-менеджера, возможность платить завышенную зарплату пилотам в Red Wings имеют «благодаря субсидиям». Он назвал ситуацию, когда зарплата пилотов Superjet выше, чем у пилотов магистральных самолётов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии», «плохой».