Рейс в прошлое появился в расписании омского аэропорта

https://static.news.ru/photo/a7b19e0a-4d0a-11eb-9b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan zvuk/wikipedia.org

В расписании Омского аэропорта имени Карбышева появился рейс № 2020 с пунктом назначения «в прошлое». При этом в поле статус значиться надпись — «отменён».

Объявление на онлайн-табло Омского аэропорта появилось 1 января 2021 года.

Кроме того, в списке рейсов, которые ожидаются в аэропорту, значился рейс № 2021 с Камчатки «авиакомпании «Новый, 2021 год».

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, этот шуточный рейс был сделан специально для поднятия пассажирам настроения.

Объявление о несуществующем рейсе в прошлое, который был отменён, появилось у нас на табло для создания настроения и в рамках новогодней акции, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Чуть ранее, 31 декабря в 00:00, в омском аэропорту появились данные о прибытии Деда Мороза. В рамках той же новогодней акции 30 и 31 декабря для пассажиров с детьми в воздушной гавани работали новогодние стойки регистрации, где детям выдавали отдельный посадочный талон.

Ранее сообщалось, что в Новый год в России был запущен туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург. Организовала необычный маршрут компания «Гранд Сервис Экспресс». Время в пути составит 28 часов. В программу включена встреча Нового года в Великом Новгороде, а также праздничный ужин, трёхразовое питание в пути. Путешественников ждёт развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Пока неизвестно, будет ли такой маршрут в дальнейшем введён на регулярной основе, писал NEWS.ru.