«Превратит в идиотов»: в РАН выступили против цифровизации библиотек Ученый РАН Комков: цифровизация школьных библиотек «превратит детей в идиотов»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цифровизация школьных библиотек «превратит детей в идиотов», заявил член-корреспондент РАН, руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков. В разговоре с «360» он выступил против инициативы по созданию электронной базы учебников и художественной литературы для учащихся, предложенной лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким. В качестве примера Комков привел США. По его словам, во многих штатах уже отказались от электронных вариантов учебников.

Если школьник перестанет держать в руках книгу, он вообще перестанет понимать, что такое литература. <...> Они (США. — NEWS.ru) поняли, что уже готовят натуральных идиотов. Если мы тоже хотим, чтобы наши дети в дальнейшем превратились в полных идиотов, то давайте пойдем по этому пути, — заявил эксперт.

По словам Комкова, электронными носителями могут пользоваться только учителя и специалисты. Школьникам следует предоставлять дополнительные элементы образования в виде цифровой базы, но учебники должны оставаться печатными. Это необходимо, чтобы не испортить систему образования, уверен ученый.

При этом Комков отметил, что носить все книги в рюкзаке может быть тяжело. Чтобы решить эту проблему, нужно не прибегать к цифровизации, а выдавать учебники прямо на уроке, заявил эксперт. При этом второй экземпляр должен находиться у школьников дома. Ученый пояснил, что это может быть накладно, но разработать компьютерные системы и программы будет стоить дороже.

Это стоит намного дороже и потом обойдется нам в тысячу раз дороже, когда наши будущие граждане превратятся в тупых придатков компьютерного чуда, — подчеркнул Комков.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее призвала губернаторов проверить, как обстоит ситуация с учебными пособиями в образовательных учреждениях. Такое распоряжение появилось в связи с информацией, что в некоторых регионах России возник дефицит учебников в школах.