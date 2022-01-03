РАН: в 2022 году коронавирус станет сезонным заболеванием

В 2022 году пандемия COVID-19 может приобрести характер сезонных эпидемий гриппа при условии, что будут надёжные протоколы по применению лекарств. Такой прогноз сделал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, слова которого передает ТАСС. Он также назвал причину высокой смертности от коронавируса в стране.

Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдёт в режим эпидемии гриппа, его сезонности, — сказал учёный.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с эпидемией гонконгского гриппа в 60-х годах ХХ века. Тогда, несмотря на серьёзные последствия и множество тяжелобольных людей, её удалось остановить с помощью вакцин и лекарств.

То, что происходит с ковидом, — это ситуация в каком-то смысле похожая. Серьёзная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства. И если будут хорошие, надёжные протоколы по применению лекарств, то мы войдём в режим восприятия этого недуга как гриппа, — заявил глава РАН.

Высокий уровень смертности от коронавируса он назвал расплатой за низкий уровень вакцинации. Сергеев подчеркнул, что это является совместным упущением властей, страны, учёных и простых граждан.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что пандемия в стране может закончиться к маю. По его мнению, такая возможность существует при соблюдении всех антиковидных требований и проведении вакцинации.