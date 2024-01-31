В РАН рассказали об изменениях в РПЦ при патриархе Кирилле Религиовед Лункин: РПЦ стала центром социального служения и волонтерства

Фото: foto.patriarchia.ru

Патриарх Кирилл

При патриархе Кирилле Русская православная церковь (РПЦ) стала центром социального служения и волонтерства, заявил NEWS.ru руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По его словам, в сложных ситуациях глава РПЦ всегда проявлял себя как боец.

РПЦ стала также центром социального служения и волонтерства, чего раньше не было. До 2000-х годов среди религиозных организаций в РФ лидировали протестанты. Сейчас РПЦ стала намного более популярна, чем они, — сказал Лункин.

Он также отметил, что патриарх Кирилл и РПЦ в последние годы не раз оказывались в сложных ситуациях. Речь идет о расколе православия, осуществляемом украинскими властями, и санкционной политике, которая сильно бьет по положению приходов Русской церкви в европейских странах.

Но каждый раз он проявлял себя как боец. Он везде находит возможность добиться, чтобы ситуация оказалась в итоге выигрышной для Церкви и ее миссии на земле, — подчеркнул Лункин.

Ранее патриарх Кирилл призвал положить конец традиции празднования в России Дня святого Валентина. По его словам, этот праздник не имеет ничего общего с настоящей любовью. Также он призвал избавить российское культурное пространство от Хеллоуина, которой назвал безобразной вакханалией, «принесенной к нам из-за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям, вообще противоречащей нашим принципам — историческим, нравственным, религиозным».