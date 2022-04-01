В РАН призвали учёных не критиковать действия России публично

Критиковать действия России следует в уместной форме, не публично, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, сообщает издание argumenti.ru. Так он прокомментировал обращение учёных с требованием решить конфликт на Украине путём переговоров и немедленно обеспечить безопасность населения.

Коллеги, которые подписали это письмо, — очень уважаемые люди, это и директора институтов, и научные руководители институтов РАН и МИД. То, что Сергей Михайлович [Рогов] был руководителем секции, уже говорит о том, какое было к нему отношение. Давайте так посмотрим. Даже если вы не согласны, — зачем это помещать в публичное пространство? Это можно было опубликовать в какой-то статье... Но это было публичное заявление! Этот момент надо учитывать, — сказал Сергеев.

Он добавил, что выражать гражданскую позицию нужно там, где это можно делать, при этом без оскорбляющих власть формулировок. В РАН не нужен раскол, должна быть консолидация, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности РФ четырёх экспертов, в том числе сотрудников институтов РАН. Ими стали А. А. Громыко, А. И. Никитин, А. Н. Панов и С. М. Рогов.