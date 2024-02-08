В РАН призвали повысить качество школьных учебников Глава РАН Красников: школьные учебники должны отвечать новому времени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьные учебники в России должны совершенствоваться и отвечать новому времени, заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РИА Новости. По словам академика, их качество необходимо поднять в интересах подготовки будущих ученых.

Краснов назвал вопрос качества школьных учебников и их экспертизы очень важным и отметил, что он напрямую связан с подготовкой специалистов уже в вузах. По его словам, в стране была проведена работы по унификации учебников из-за большого разброса. Он отметил, что сейчас требуется работа по улучшению их качества.

Конечно, учебники должны совершенствоваться, и не только отвечать новому времени, но они должны, конечно, максимально способствовать тому, чтобы ученики осваивали правильно материал, — сказал он.

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заявил, что работы над созданием нового учебника по обществознанию для школьников находятся на завершающем этапе. По его словам, этот учебник будет «кардинально лучше» предыдущих и включит в себя актуальную информацию о процессах, происходящих в российском и международном обществе.