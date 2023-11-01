В РАН предсказали реакцию России на размещение миротворцев в Газе Востоковед Иванов: Россия не отправит миротворцев в Газу в составе миссии ООН

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Россия однозначно не будет посылать в сектор Газа своих миротворцев в составе миссии Организации Объединенных Наций, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Иванов. По его словам, история показывает, что постоянные члены Совета Безопасности ООН напрямую не участвуют в таких операциях.

Члены Совбеза принимают решения о формате операции, ее сроках, составе, а проводят их непосредственно солдаты из третьих стран — Бангладеш, Индонезии и так далее, — пояснил Иванов.

По его мнению, переговоры, которые сейчас ведут США и Израиль о будущем Газы, носят предварительный характер. Он подчеркнул, что сейчас ни вопрос о миротворцах, ни вопрос об участии палестинской администрации в управлении сектором Газа на повестке дня не стоит и их обсуждают на перспективу.

Они еще не обсуждают конкретные варианты, а пока их только выдвигают. Это была беседа на перспективу — на тот случай, если в секторе Газа наведут порядок. Все варианты сложны в реализации, поскольку ни одна из сторон не хочет брать на себя ответственность, — отметил эксперт.

США и Израиль обсуждают варианты отправки в сектор Газа миротворческих сил, состоящих из военнослужащих разных стран, при условии ликвидации ХАМАС. Согласно одному из вариантов урегулирования, при поддержке Запада анклав перейдет под контроль ближневосточных стран, например Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал борьбу с палестинским движением ХАМАС войной всего просвещенного мира. Также он поблагодарил лидеров европейских стран за безоговорочную поддержку его страны.