В РАН предложили повысить стипендии аспирантам Академик РАН Калмыков: аспиранты должны получать больше финансовой поддержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Академик РАН и участник заседания комитета при Совете Федерации Степан Калмыков поддержал идею о большей финансовой поддержке и увеличении стипендий для аспирантов, пишет «Парламентская газета». По его словам, одной из таких мер может стать развитие базовых кафедр при вузах.

Например, в некоторых вузах, где есть базовые кафедры, студенты уже сейчас получают 30–40 тысяч рублей, и с очень большой вероятностью они потом там и останутся. А аспиранты получат до 120 тысяч, и это большая гарантия того, что они выйдут на защиту, — перечислил Калмыков.

Члены комитета также предложили перечень рекомендаций для помощи аспирантам, в число которых вошло расширение программы жилищных сертификатов для молодых научных и научно-педагогических работников, принятие постановлений о льготной ипотеке, включая рефинансирование по таким кредитам, а также усовершенствование механизма по обеспечению служебным жильем. Инициативу могут рассмотреть при подготовке бюджетных проектировок на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Комитет Госдумы по просвещению ранее подержал инициативу о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Новая мера должна затронуть работу не только сотрудников школ, но и людей, работающих в колледжах и университетах.