В РАН подсчитали, сколько работников не хватает России РАН: дефицит кадров в 2023 году в РФ составил 4,8 млн человек

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России по итогам 2023 года не хватает почти 5 млн работников, такие данные исследования научного сотрудника «Института экономики РАН» Николая Ахапкина приводят «Известия». Согласно представленной ученым статистике, к середине текущего года на вакантные места требовалось принять 6,8% от списочной численности сотрудников, в то время как годом ранее этот показатель составлял 5,8%.

Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек, — указал Ахапкин.

Отмечается, что за последние два года в стране значительно увеличился дефицит рабочей силы. При этом нехватка сотрудников проявляется даже в условиях, когда количество работающих людей остается стабильным. В исследовании говорится, что неудовлетворенный спрос на рабочую силу тормозит экономику.

Ранее «Ведомости» писали о том, что зарплаты в российских компаниях в 2024 году вырастут в среднем на 9,3%. Согласно ряду исследований, представители бизнеса указывают на возможность большей индексации заработной платы в сравнении с общим уровнем повышения зарплат в России.

Также сообщалось, что в 2024 году, согласно указу Путина, МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. В этом году размер МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Помимо этого, в законе указано, что с 2024 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы увеличится с 42 до 48%. Инициативу увеличить минимальную оплату труда предложил глава государства во время послания Федеральному собранию.