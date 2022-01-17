В РАН объяснили отсутствие антител после COVID-19

Низкие титры или полное отсутствие антител к коронавирусу после перенесённой болезни не означают отсутствие у человека иммунитета против COVID-19. Об этом заявил академик РАН научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев в интервью «Известиям».

У нас есть несколько пациентов, которые переболели COVID-19, потеряли полностью антитела, через месяц точно получили дозу заражения, но никто из них не заболел ни в какой форме, — цитирует его издание.

Он добавил, что люди, выздоровевшие после COVID-19, могут иметь неопределяемый или низкий уровень иммуноглобулинов. Oднако иммунитет «демонстрирует» себя, поскольку если в организм повторно проникает возбудитель, клетки памяти находят его и активизируют защиту. По его словам, у таких пациентов антитела появились в более высоком титре, чем сразу после болезни.

Ранее представитель Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Марко Кавалери рассказал, что частая ревакцинация от коронавируса может нанести вред здоровью. По его мнению, короткие периоды в четыре месяца между введением доз COVID-вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека.