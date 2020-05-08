В РАН объяснили, чем нельзя обрабатывать продукты во время COVID-19

https://static.news.ru/photo/629e8f06-90f6-11ea-985c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продукты, принесённые домой из магазина, во время пандемии коронавируса нужно обязательно обрабатывать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами. Об этом заявила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.

То есть всё, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта, — пояснила она в интервью РИА Новости.

Она отметила, что хлорсодержащими средствами обеззараживать продукты питания нельзя, поскольку это может быть опасным. Такие растворы используются для обработки поверхностей, дверных ручек, перил.

По словам биолога, фрукты и овощи, купленные в магазине или на рынке, нужно ополоснуть горячей водой. Вирус погибает уже при температуре выше 40 градусов. Многие ошибочно кладут немытые продукты в холодильник, полагая, что там инфекция погибнет быстрее. Однако Поддубко заявила, что то не так. По её словам, вирус в холодильнике может сохраняться гораздо дольше, чем на воздухе.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн допустил, что инфекцию можно подхватить через еду или воду. Избежать этого поможет использование кипячёной воды, мытьё фруктов и овощей, а также термическая обработка продуктов, писал NEWS.ru.