В РАН объяснили быструю реакцию Киева на теракт в «Крокусе» Представитель РАН Варфоломеев: Киев перестраховался после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат политических наук советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев объяснил быструю реакцию Киева на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» нежеланием подставлять себя перед Западом. В разговоре с Lenta.ru он напомнил, что Украина пытается сделать все возможное, чтобы нанести максимальный ущерб России, и из-за сужения круга возможностей Киев прибегает к действиям, которые идут вразрез с мнением союзников.

Думаю, что здесь просто офис президента Украины перестраховывается, чтобы не обвинили украинскую власть в санкционировании такого бесчеловечного действия, — предположил эксперт.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил в своем Telegram-канале, что если будет доказана причастность к теракту в «Крокус Сити Холле» руководства Украины, то все виновные в этом «должны быть найдены и безжалостно уничтожены». Среди тех, кто готовил теракт, он назвал и официальные лица государства, которое могло совершить злодеяние.

При этом в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что подозреваемые имели контакты с украинской стороной. После нападения преступники планировали перейти границу России с Украиной к своим подельникам. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл».