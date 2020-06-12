В РАН назвали способ спасать жизни при COVID-19

https://static.news.ru/photo/4bcdbc2c-ad8c-11ea-bfb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жизнь человека можно спасти при тяжёлой форме коронавирусной инфекции, если подавить гиперактивацию системы свёртывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов. Об этом рассказал заявил научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов.

По его словам, этот метод применяется в тестовом режиме в 12 московских клиниках. Но этому исследованию уделяют мало внимания в РФ.

Атауллаханов возмущён тем, что Минздрав больше думает об обеспечении безопасности, а не о самом лечении. При том, что данные по всему миру свидетельствуют о забитости сосудов погибших тромбами. Он считает, что предотвращение этого процесса позволило бы не попасть под аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передаёт радиостанция «Говорит Москва».

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 7,6 млн случаев заражения, свыше 425 тысяч человек умерли, более 3,6 млн выздоровели.



Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте США (2 048 986 человек), на втором Бразилия (828 810). С начала эпидемии в России выявлено 520 129 заболевших, более половины из них уже выздоровели, 6829 человек скончались, писал NEWS.ru.