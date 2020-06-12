В РАН назвали способ спасать жизни при COVID-19

Жизнь человека можно спасти при тяжёлой форме коронавирусной инфекции, если подавить гиперактивацию системы свёртывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов. Об этом рассказал заявил научный руководитель центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов.
По его словам, этот метод применяется в тестовом режиме в 12 московских клиниках. Но этому исследованию уделяют мало внимания в РФ.
Атауллаханов возмущён тем, что Минздрав больше думает об обеспечении безопасности, а не о самом лечении. При том, что данные по всему миру свидетельствуют о забитости сосудов погибших тромбами. Он считает, что предотвращение этого процесса позволило бы не попасть под аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 7,6 млн случаев заражения, свыше 425 тысяч человек умерли, более 3,6 млн выздоровели.
Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте США (2 048 986 человек), на втором Бразилия (828 810). С начала эпидемии в России выявлено 520 129 заболевших, более половины из них уже выздоровели, 6829 человек скончались, писал NEWS.ru.
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