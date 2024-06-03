В РАН извинились за инцидент с недопуском лингвиста на собрание Президент РАН Красников извинился за недопуск ученого на собрание академии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская академия наук

Недопуск ученого Анны Пичхадзе на общее собрание Российской академии наук никак не связан с внесением ее имени в черный список, заявил РБК президент РАН Геннадий Красников. Он извинился перед лингвистом за инцидент и назвал произошедшее досадным недоразумением.

Мы уже принесли Анне Абрамовне наши извинения и планируем встретиться лично, чтобы выяснить все обстоятельства. Насколько нам известно, больше проблем с допуском ни у кого не возникло, — отметил собеседник издания.

Как заверил Красников, академия никогда не готовила и не будет готовить никаких списков, которые могли бы ограничить доступ к заседаниям. Право присутствовать на общих собраниях есть у каждого члена РАН, добавил он.

Право присутствовать на общем собрании закреплено за членами РАН, и, наоборот, мы приветствуем активное участие всех без исключения членов Российской академии наук в ее жизни, — обратил внимание президент академии.

О происшествии с недопуском передавало издание T-Invariant (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Как рассказала Пичхадзе, ее не пропустил сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), подчеркнувший, что она находится в черном списке.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова передавала, что посольство России в Варшаве получило ноту от МИД Польши об ограничении передвижений российских дипломатов с 1 июня. В документе не было никаких разъяснений по поводу вводимых мер.