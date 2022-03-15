В работе Wildberries снова произошел сбой

Во вторник, 15 марта, по данным сервиса Downdetector, в работе популярного интернет-ритейлера Wildberries снова наблюдаются перебои. С раннего утра пользователи начали массово жаловаться на работу сервиса. Сообщения о неполадках, в основном, поступили из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

Около 8 утра по московскому времени зафиксировано свыше 2 тысяч отчетов о сбоях в работе площадки. Почти половина (46%) обратившихся пользователей пожаловались на сбой в работе приложения. 43% сообщили о трудностях с отслеживанием посылки. Еще у 11% пользователей наблюдались проблемы с работой веб-сайта, - опубликовано на сайте Downdetector.

Сутками ранее у Wildberries также произошел глобальный сбой. Он коснулся пользователей из крупных российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Также проблемы в работе площадки регистрировали в Белоруссии. В компании сообщили, что ведутся работы по устранению ошибок в работе сервиса. Заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдавались в стандартном режиме.

В конце февраля Минцифры столкнулось с крупными профессиональными кибератаками. Под удар хакеров попал в том числе портал госуслуг. Только за 26 февраля специалисты министерства зафиксировали более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта.