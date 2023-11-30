В работе Telegram произошел масштабный сбой

Фото: Thomas Trutschel/photothek via Global Look Press

Масштабный сбой зафиксирован в работе мессенджера Telegram, о чем свидетельствуют данные Downdetector. По информации сервиса, на связь с сервером жалуются большинство пользователей — 63%. О неполадках в работе мессенджера сообщают жители крупных городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

На проблему с мобильным приложением Telegram жалуются 25% пользователей, еще 13% сообщили о невозможности отправлять и получать сообщения. Проблемы в работе мессенджера также появились у иностранных пользователей.

Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе «ВКонтакте». Сайт социальной сети перестал открываться, не работали также мобильные приложения и связанные с ним сервисы. Более 50% пользователей столкнулись с трудностями при попытке зайти в приложение. Еще 39% заявили, что социальная сеть в целом не работает. Больше всего сообщений о сбое «ВКонтакте» пришло из Москвы.

Россияне также периодически жалуются на сбои в работе приложений различных банков. Так, недавно произошли проблемы в сервисе «Сбер». Клиенты кредитной организации сообщали, что им не удается совершить денежные переводы или выполнить другие операции с банковскими счетами.