В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/0793f642-f42d-11ea-80c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У клиентов Сбербанка возникли проблемы при совершении переводов по вкладам из-за сбоя сервиса «Сбербанк Онлайн».

Об этом сообщается в Telegram-канале кредитной организации. Специалисты банка работают над устранением неполадок.

Похожий сбой в сервисе произошёл 22 августа. Тогда клиентам стали недоступны ряд операций и переводы денежных средств с карты. Также пропала возможность оплаты услуг и внутренних переводов валюты между собственными счетами.

Ранее эксперт рассказал о возможности двойного списания денег с карты. По словам преподавателя кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антона Рогачевского, повторное списание денег за одну и ту же покупку возможно лишь при техническом сбое в обслуживании. Такая ситуация может случиться даже не по последней операции, а по одной из предыдущих. Специалист считает, что технический сбой при обслуживании запроса может привести к «задвоению» записи. Подобная ситуация, как правило, возникает при прерывании связи или технической ошибке в работе ПО, писал NEWS.ru.