В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиенты Райффайзенбанка пожаловались на сбой в работе мобильного приложения, передает РБК. Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами при входе в приложение, другие же клиенты сообщают о невозможности просмотреть информацию по счетам. В банке подтвердили РБК информацию о сбоях. В пресс-службе кредитной организации уточнили, что в данный момент ведется работа по устранению неисправностей.

Вход в мобильное приложение сейчас может работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением неполадок, чтобы восстановить доступ к сервисам «Райффайзен Онлайн» в полном объеме, — говорится в сообщении.

В декабре в приложении «Альфа-Банка» также произошел масштабный сбой. Согласно мониторинговому ресурсу Downdetector, пользователи жаловались на неработающее мобильное приложение и сайт банка. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы (567). Кроме того, на сложности в работе приложения указали в Санкт-Петербурге (96), Ижевске (24), Екатеринбурге (18) и Нижнем Новгороде (18).

В ноябре на сбои в работе приложения и сайта банка пожаловались пользователи Промсвязьбанка в России. Неполадки наблюдались также в Литве. Больше всего на сбои указывали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда и Новосибирска.