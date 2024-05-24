В России «прилег» Telegram Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Пользователи мессенджера Telegram 24 мая сообщили о массовых сбоях в работе приложения. Жалобы фиксировались от юзеров из разных регионов РФ. Наибольшее число поступило из Москвы и Московской области — 34%, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector.

Согласно его информации, кроме жителей Москвы и области, с некорректной работой мессенджера столкнулись пользователи из Санкт-Петербурга (20%), а также жители Нижегородской (5%), Свердловской (3%) и Новосибирской областей (3%). Наибольшее число россиян (79%) отметили проблемы при получении оповещений, у 15% некорректно работает мобильное приложение. На общий сбой в работе Telegram пожаловался лишь 1%.

В январе сообщалось о масштабном сбое в работе мессенджера WhatsApp. Наибольшее количество жалоб пришлось на Хабаровский край (25%), Новосибирскую область (25%) и Москву (10%). Приложение некорректно работало также у жителей Санкт-Петербурга, Приморского края, Республики Саха и других регионов РФ. Пользователи при этом отмечали, что мессенджер бесперебойно работает только при включенном VPN-сервисе.

В марте россияне сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте». Подавляющее число обращений поступало из Москвы. В пресс-службе соцсети выпустили заявление, в котором подтверждается, что на часть серверов повысилась нагрузка, поэтому некоторые юзеры могли испытывать проблемы с загрузкой.