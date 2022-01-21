«В рабочем настроении»: Песков рассказал о самочувствии Путина

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо и находится в рабочем настроении, недомогания у него нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не было ли у Путина проявлений коронавируса, передаёт РИА Новости. В конце декабря представитель Кремля заявил, что у российского лидера сохраняется высокий уровень антител к COVID-19.

Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите, — сказал Песков.

22 декабря 2021 года Песков заявил, что у Путина удерживается «очень высокий» уровень антител к коронавирусу, поскольку глава государства вакцинировался и прошёл ревакцинацию. Кроме того, по словам пресс-секретаря, президент испытал назальную вакцину от коронавируса.

Путин сделал первый укол 23 марта, а второй — 14 апреля. Этот процесс не снимался на видео или фото. Препарат, которым привился глава государства, не раскрывался. Позднее стало известно, что он вакцинировался «Спутником V».