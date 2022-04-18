В пустыне сахара: о производстве вещества и его возможном дефиците

В марте 2022 года с полок российских магазинов стал резко пропадать сахар. Такая ситуация уже происходила в современной России двумя годами ранее, когда в страну пришла эпидемия коронавируса. Люди массово скупали продукты долгого хранения и предметы первой необходимости. Сейчас происходит повторение пройденного. Тем не менее, если подобная неопределённость в будущем будет продолжаться и дальше, продуктов действительно может не хватить. Или нет?

В этом тексте редакция NEWS.ru в подробностях расскажет о производстве сахара: где его изготавливают, как, в каких объёмах. В качестве бонуса расскажем о том, чем его можно заменить и как приготовить сахар в домашних условиях.

Как производится сахар

Тот сахар, что мы видим на полках магазина в основном делается из свёклы и тростника. Производится он на специализированных заводах. Сам процесс создания состоит из нескольких этапов:

Первичная очистка плодов. Со свёклы и тростника смывается грязь и всевозможные примеси. Нарезка плодов на мелкую стружку. За счёт шинковки продукт легче поддаётся дальнейшей обработке. Отжим стружки. Специалист выжимает из неё сок, который и будет являться концентратом для приготовления конечного продукта. Очистка сока от ненужных органических соединений с помощью извести и углекислоты. Выпаривание раствора, в результате которого получается более густой и насыщенный сахарный сироп. Кристаллизация полученной массы в специальных вакуумных установках. Конечная обработка кристаллов, их нарезка и сортировка.

Как производится сахар Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие страны производят сахар

Главными производителями и импортёрами сахара являются те страны, в которых лучше всего растут сахарные тростник и свёкла. Тростник лучше всего произрастает в тёплом тропическом климате, свёкла же пригодна для выращивания и в более суровых климатических условиях.

По прогнозам специалистов, в 2022 году общее производство сахара в мире может составить до 180 млн тонн. Основными изготовителями являются страны:

Бразилия

Производит более 30 млн тонн сахара ежегодно. Наряду с кофе тростниковый сахар является главным ресурсом, за счёт которого держится экономика страны. Около 80% готовой продукции отдаётся на экспорт.

Индия

Постоянно соревнуется с Бразилией за первенство по количеству изготовленного сахара. В последние годы производит чуть менее 30 млн тонн. В связи с большой потребностью в сахаре на внутреннем рынке под экспорт отправляется малый процент продукта.

Объединённый Европейский союз

Один из главных мировых производителей свекольного сахара, общая доля — 20%. Всего на территории ЕС в год производится около 17 млн тонн сахара.

Китай

Несмотря на густую населённость и вытекающий из этого огромный спрос на внутреннем рынке, Китай производит в год лишь около 10 млн тонн сахара. В связи с этим КНР является главным импортёром сахара.

unsplash.com

Таиланд

В год производит порядка 8 млн тонн тростникового сахара. Большая часть продукта идёт на экспорт.

Где и сколько производится сахара в России

Как вы могли заметить, придя в магазин за стандартным килограммовым пакетом сахара, вы берёте каждый раз продукт в разной фасовке от разных производителей. Таким образом вы можете изучить примерную географию производства сахара в России. Всего в стране насчитывается свыше 60 специализированных заводов по переработке и изготовлению данного продукта. За 2021 год они произвели 5,9 млн тонн сахара.

В России сахар добывается из свёклы. Регионы — лидеры по производству сахарной свёклы: Краснодарский край, Воронежская и Липецкая области. На этих территориях суммарно изготавливается около половины всех плодов.

Переработкой сахара занимаются 68 различных сахарных предприятий, находящихся в 20 регионах России. Ведущими изготовителями являются такие организации, как «Русагро», «Агрокомплекс», «Продимекс», «Сюкден» и «Доминант».

В России существует ряд проблем в сахарной отрасли. Одна из главных — общий спад сельскохозяйственной отрасли и, как следствие, малая урожайность. Кроме того, большая часть семенного материала, используемого для выращивания сахарной свёклы, является импортной. В связи с нестабильной обстановкой в мире в ближайшие годы урожай может снизиться ещё больше. Не стоит забывать и про износ специального оборудования для переработки свёклы, в результате чего возникает нехватка производственных мощностей. По данным экспертов, народная потребность в сахаре удовлетворяется меньше чем на 30%.

Возможен ли дефицит

Согласно заявлениям Минпромторга, сахар в России производится в нужных объёмах и его дефицит жителям не грозит. Кроме того, в стране запрещён его экспорт. Проблема пустых полок для сахара в магазине характеризуется двумя факторами: паническими настроениями россиян и несвоевременной транспортировкой продукта.

Какие страны производят сахар Сергей Булкин/NEWS.ru



Первый фактор отчасти обусловлен воспоминаниями представителей старшего поколения о временах советского дефицита. Боясь голода и пустых полок в магазине, они скупают сахар про запас.

Второй же фактор исходит из первого. При повышенном спросе поставщики не успевают переправлять продукт с заводов в магазины в нужном количестве, работая в прежнем темпе.

Чем заменить сахар

Если же вы не можете отыскать в своём магазине сахар или боитесь, что он закончится, можете воспользоваться альтернативными продуктами. На сегодняшний день их существует большое количество. Как правило, они стоят значительно дороже, но при этом большинство из них значительно полезнее сахара. Вот основные.

Мёд

Натуральный пчелиный продукт, который помимо сладости содержит витамины B и C. Обладает лекарственными свойствами, поэтому его так часто употребляют при гриппе и простуде.

Стевия

Растение со сладкими листьями. Употребляют её в измельчённом виде. Диетологи считают стевию самой безопасной альтернативой сахару.

Кленовый сироп

Добывается из сока кленового дерева, состоит не из сахарозы, а из декстрозы. Обладает большим количеством антиоксидантов.

Фруктоза

Добывается из фруктов, ягод и мёда. Обладает свойством быстрого расщепления в организме. Рекомендуется к употреблению людям, страдающим от сахарного диабета.

Искусственные подсластители

По сравнению с сахаром обладают большей сладостью. Не содержат в себе калорий и питательных веществ. В результате употребления может возникнуть чувство голода.

Где и сколько производится сахара в России Сергей Булкин/NEWS.ru

Как приготовить сахар в домашних условиях

Также вы можете приготовить сахар у себя дома. Учтите, этот процесс займёт у вас много времени и терпения.

Купите сахарную свёклу. Промойте её и очистите от земли. Отварите клубни свёклы до их полной готовности. Натрите готовую свёклу как можно мельче на большой тёрке. Из получившейся стружки выжмите сок через марлю. Сварите получившуюся консистенцию до полной карамелизации. При необходимости добавьте небольшое количество готового сахара (без него процесс может затянуться на несколько часов). Готовую густую смесь вылейте в отдельную форму, дайте ей остыть, а после положите в морозильную камеру. После полной заморозки достаньте полученную карамель и измельчите её.

Читайте также:

О долгожителе во власти: биография Сергея Шойгу

Удалёнка-2022: как и кем можно работать дистанционно

Полная биография Владимира Жириновского

Самые важные церковные православные праздники в 2022 году

ЕГЭ-2022: сколько нужно баллов и как высчитать