В Пулково запретили упаковывать багаж в пищевую пленку

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Сотрудники петербургского аэропорта Пулково перестали принимать багаж, который обернут в пищевую пленку, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы». Пассажирам заявили, что чемоданы должны быть упакованы в соответствии с требованиями воздушной гавани, передает 78.ru.

Для обеспечения непрерывной работы багажной системы, в связи с проведением диагностики, упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обернутые в пищевую пленку или неподходящую упаковку, не принимаются, — сказали представители компании.

Они подчеркнули, что жители и гости Северной столицы могут обратиться на официальные стойки в аэропорту для правильной упаковки чемоданов. Кроме этого, в Пулково открыли дополнительный пункт обслуживания пассажиров с багажом. Представители воздушной гавани добавили, что нововведение не влияет на выполнение рейсов согласно штатному расписанию.

Ранее пассажиры московского аэропорта Домодедово пожаловались на неприятный запах в зоне прилета, который исходит от сотен промокших после потопа в Дубае чемоданов. Хозяева багажа не могут забрать вещи в течение двух недель. Потерянные чемоданы принадлежат пассажирам, которые покинули ОАЭ после мощных ливней.